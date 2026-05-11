タレントの上沼恵美子が１１日、「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午・ＡＢＣラジオ）に出演。歌手・松任谷由実のラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」（金曜午後１０時）に出演した際のエピソードを語った。

松任谷が来阪した際に上沼の同番組を聞き、松任谷側から上沼へ出演依頼。先日収録が終わったという。

興奮気味の上沼は「ユーミンさんは本当に抜群にいい方」と大絶賛。続けて「（松任谷が本人が）ここ天（同番組の略称）を大阪で聞いて『恵美ちゃんはすごい。この人、面白い。最高』って言ってくれはってんて。ユーミンさんの『会いたい人』ってコーナーで私が選ばれて行ってきました」と声を弾ませた。

番組出演前に松任谷の好きな曲を聞かれていたというが「選ばれへん。全部好きや。（楽曲の）『あの日にかえりたい』は、エライ昔の歌やねんけど、あの頃から天才やと思ってた。予想できないメロディーラインを作らはるんですよ。『ルージュの伝言』なんてすごい歌詞」と興奮冷めやらない様子。

その２曲のほかに「水の影」が流された。「卒業写真」も流れる予定だったが、松任谷の希望で、上沼の楽曲「大阪ラプソディー」を流してくれたという。松任谷からは「この歌い方がいい」と褒められ、上沼は「最高にうれしかった」。さらに自身の新曲「人生泣き笑い」まで流してくれたという。

「お金置いてこなイカンと思った。ありがとうございます。やっぱり（松任谷は）太っ腹なんよね」と感謝した。

そして「ユーミンさんはかっこええ。若い、やっぱりキラキラしてる。私みたいな者にも、お友達みたいに接してくれるの。すごいことやで。フランクで、やさしくて、キラキラしてて、やっぱりスターですね」と賛辞を惜しまなかった。