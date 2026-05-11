「夏日」となる日が多くなってきました。水分補給に欠かせず飲み物を持ち歩く事ができるのでお財布にもやさしいのが「水筒」です。驚きの機能付きなど今かなり進化しています。

【画像を見る】夏前に要チェック！水筒を買い替えるべきか？簡単な確認方法

もうすぐ夏…ミニボトルの売り上げが好調！

都内にあるサッカースクールでは、講師の「一回飲み物を飲んできてください」という合図で子どもたちがダッシュ。大容量のものから、ワンタッチで開くものまで、思い思いの「水筒」で水分補給します。

母親

「保温や保冷がしっかりできて、ワンタッチで開く水筒をいつも選んでます。保冷が効かないと熱射病とか怖いので」

街にも水筒を持ち歩いている人がいました。比較的、軽くてシンプルな水筒が多いようです。

「渋谷ロフト」を訪ねると「水筒」や「常温ボトル」が約350種類以上取り揃えられていました。なかでも人気のミニボトルは、ロフト全体で2025年の同じ時期に比べ、売上げが1.6倍ほどに伸びているそうです。

画期的な進化を遂げた水筒も続々登場しています。

▼owala「フリーシップ 710ml」（5940円）

・ストローを内蔵

・水筒を傾けずにこまめに水分補給ができる

・直飲みで飲むこともできる「2wayタイプ」

▼ロフト限定「ウォーターボトル 1L」（1430円）

・一番人気

・ボトルに「時間」が書かれており、飲む時間と量の目安を意識することができるため飲み忘れを防ぐことができる

また、“まさかの機能”がついた水筒も続々登場しています。

社員の実体験をもとに開発！〇〇になる水筒

▼佐藤商事「スマホスタンド付きステンレスボトルマグ」（3850円）

・一見、取っ手がついただけに見える水筒

・フタをスライドすることで取っ手が「スマホスタンド」に

（※ロフトでは取り扱いはありません）

なぜ水筒でスマホを固定する必要があるのかというと…

佐藤商事 藤野秀樹 課長

「子供がバドミントンをやっていて、動画を撮ってたんですけど（水筒の）ハンドルのところにスマホを置いたりとかしていたけど、すぐ倒れちゃったりとかするから」

三脚を使うと、人が多いところでは邪魔になることもあります。そこで考案したのがスマホスタンドになる水筒でした。ただ、社内ではこのような指摘もあったそうです。

佐藤商事 藤野秀樹 課長

「『スマホ置いたら飲めないじゃん』とか、正直『こんなの売れるの』とかはありました」



――それにどう返した?



佐藤商事 齋藤由貴さん

「女性は比較的、絶対あったらいいよねという意見が多くて」



佐藤商事 藤野秀樹 課長

「頑張って売りますと」

その思いが届いたのか、4月に発売したばかりにもかかわらず既に多くの注文が入っているそうです。

「指紋認証」機能まで アスリートも注目のワケとは

▼ハスラック「c-mon（シーモン）」（6930円）

・指紋認証がついた水筒

・指紋は事前に登録する仕組みで、1〜2分で簡単に登録することができる

・1回の充電で3か月使用できる

なぜこのような水筒を開発したのか、社長に話を聞きました。

ハスラック 山口正志 代表取締役社長

「児童の水筒に塩素系の異物が混入したというニュースを拝見して、指紋で登録するということが一番簡単で守られるんではないかと」

指紋認証にしたことで、スポーツ界からも注目されています。

ハスラック 山口正志 代表取締役社長

「ドーピングの問題であったりとか、そういったシーンでもセキュリティが守られるっていうのはいいのではないか」

すでに使っているアスリートもいるそうです。2025年9月に発売され、これまで2万本以上を売り上げています。

水筒の買い替えタイミングはいつ?簡単なチェック方法も紹介

水筒について、街では「買い替えるタイミングが分からない」という声も多く聞かれました。

――どれくらい使っている?

40代

「（水筒は）長いのでやっぱ4年くらいですかね。壊れないし漏れないので」

18歳

「中学生の時から長く使ってる。氷は夜になるととけてますね、そういえば」

買い替え時の目安について、「タイガー魔法瓶」の高田さんに話を聞きました。

タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル企画担当 高田愛子さん

「保温効力・保冷効力がなくなってきたときが買い替え時になります」

水筒を落としたり、ぶつけたりなどすると内瓶と外瓶の間の真空状態が損なわれ、保温力や保冷力が落ちてしまうそうです。



見た目ではなかなかわかりにくいですが、簡単にチェックする方法があるといいます。

タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル企画担当 高田愛子さん

「水筒に満量の熱湯を入れて、5分待ってください。側面の中央から下を触って温かくなっていると、保温・保冷効果がなくなっている可能性があります」

さらに、ステンレス製の水筒には意外な落とし穴も。夏の水分補給の際に飲むことが増える「スポーツドリンク」ですが、実は要注意。

タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル企画担当 高田愛子さん

「スポーツドリンクは、塩分がサビの原因になります。サビが進んでしまうと、中に穴が空いて真空断熱状態が保てない恐れがあります」

そこでスポーツドリンク対応の水筒も登場。内側に特殊な加工を施し、サビに強い仕様になっています。



年々進化する水筒、この夏も手放せなくなりそうです。