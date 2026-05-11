Snow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』が映像作品化！大ボリュームの特典映像も

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Snow Manが、ライブBlu-ray＆DVD『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を7月1日に発売する。

■クリスマスに行われた東京ドーム公演の模様を収録

本作は、5thアルバム『音故知新』を引っさげ、全国5都市17公演で開催し約78万人を動員した5大ドームツアーから2025年12月に行われた東京ドーム公演の模様を映像作品化。

全33曲が披露されたライブ本編に加えて、初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像を収録。

初回盤の特典映像には、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像『The Documentary of ON』や、9人それぞれの名場面、「カリスマックス＆ライブ名物となりつつある舘様タイム集」、そして毎会場異なるコントコーナー「アイスクリーム屋さんコント集」「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」などを収録。

東京ドーム公演がクリスマス当日だったため、その日だけの「クリスマスダイジェスト」をコンパイルした「ON いいとこセレクション」、そしてメンバーがセレクトしたライブ本編の場面をメンバーとともに楽しむことができる「メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー」も収められる。

そして通常盤の特典映像には、「Miss Brand-New Friday Night」「約束は君と」「BOOST」のマルチアングル映像と、各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、ツアー最終日のWアンコールも含む、2026年1月18日・京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像を収録。

Snow Manの2年連続となる5大ドームツアーの模様を余すことなく堪能できる大ボリュームの映像作品となっている。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

■関連リンク

Blu-ray＆DVDの詳細はこちら

https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021494

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/