日経225先物：11日22時＝260円高、6万2660円
11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万2660円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては242.12円高。出来高は2175枚となっている。
TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62660 +260 2175
日経225mini 62670 +265 59725
TOPIX先物 3855.5 +13.5 4691
JPX日経400先物 35190 +65 188
グロース指数先物 826 +0 244
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62660 +260 2175
日経225mini 62670 +265 59725
TOPIX先物 3855.5 +13.5 4691
JPX日経400先物 35190 +65 188
グロース指数先物 826 +0 244
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース