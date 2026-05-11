　11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万2660円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては242.12円高。出来高は2175枚となっている。

　TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.57ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62660　　　　　+260　　　　2175
日経225mini 　　　　　　 62670　　　　　+265　　　 59725
TOPIX先物 　　　　　　　3855.5　　　　 +13.5　　　　4691
JPX日経400先物　　　　　 35190　　　　　 +65　　　　 188
グロース指数先物　　　　　 826　　　　　　+0　　　　 244
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース