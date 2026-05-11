20歳ルーキーにとって、あまりにも痛い接触だった──。好調を維持していた小林利徠斗が、まさかのミスでマシンに追突。日本最高峰のGTレースで起きた痛恨のアクシデントの舞台裏に迫った。

【映像】痛恨ペナ裁定下った衝撃アクシデント

スーパーGTの2026年シーズン第2戦決勝。TGR TEAM KeePer CERUMO（#38 GR Supra）の小林利徠斗は、スタートドライバーとして4番手グリッドから挑む。序盤から好ペースで3番手のNISMO（#23 MOTUL Niterra Z）高星明誠を追い上げ続ける展開となった。

レースは14周目の最終コーナー、小林はイン側からオーバーテイクを仕掛ける。しかし、コーナー途中でブレーキング操作を誤り23号車のリアに接触。23号車はスピンし、そのままコースアウトしてしまった。

それでも23号車の高星は、なんとか立て直してコースへ復帰。しかし、このアクシデントでトップ2台からは大きく引き離される形となった。なお、小林には、ピットレーンを制限速度内で通過するドライブスルーペナルティが科されている。

8日放送の『笑って学べる!超GTぱーてぃー』にゲストとして出演していたNISMOの監督・松田次生は、当時の無線について「この時は後ろからARTA MUGEN（#16 HRC PRELUDE-GT）が来ていたので、とにかくそこに追いつかれそうだった。だから“後ろはまだ離れてるからね”と、（高星を）励ましました。まだレースは長いからと、状況をちゃんと言ってあげました」と振り返る。

さらに松田監督は「よく立て直しましたけどね」と、スピンしながらも復帰した高星のリカバリーを称賛していた。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）