11日の「気になる！」は、関東の人気ローカルチェーン。何度も通ってしまうという魅力とは？地元で長年愛されるワケを探りました。

まずは、群馬県で7店舗をかまえるイタリア料理店「シャンゴ」。午前11時の開店前から、すでに行列が。1968年創業の店。地元のお客さんは…。

30代（群馬県民）

「パスタと言ったらシャンゴと名前が出てきますね」

■たっぷりミートソースに…隠れたトンカツが

お客さんのお目当てはここでしか食べられないという、オリジナルパスタ。中でも一番人気のメニューは「シャンゴ風」1250円。たっぷりかかったミートソースに隠れていたのは…トンカツです。

使われているのは、群馬県の上州麦豚。やわらかな肉質が特徴です。そして、合い挽き肉とタマネギ、ニンジン、セロリなどを2日間煮込み…野菜の甘みを引きだした、濃厚なミートソースがクセになるパスタです。

初めて食べた人は…。

20代（東京から初来店）

「今までカツがのっているパスタを見たことがなくて、お腹いっぱい。マジでおいしかった。今度から自分で作るときはパスタにカツをのせようかなと思います」

シャンゴが生まれた群馬県高崎市には、イタリア料理店がおよそ140あると言われていて、パスタの街と呼ばれるほど。その"高崎パスタ"の頂点を決める大会で、これまでに2度優勝したことのあるシャンゴは、様々なオリジナルパスタを生み続けてきたといいます。

■味とボリューム…創業58年「先代が大戦を…」

たっぷりの海鮮にニンニクがきいたピリ辛トマトパスタのベスビオに、アサリのスープパスタ。こちらもシャンゴが先駆けと言われています。

30代（長野から初来店）

「麺もちもちでした。太麺でおいしかったです」

パスタは群馬県産の小麦を使用。モチモチした食感を出すため、ボイルしたパスタを一日寝かせるこだわりよう。さらに！

60代 常連客

「（魅力は）味とボリュームですね」

50代（東京から初来店）

「Sサイズでも結構満腹になりました」

パスタ1人前は、一般的に乾麺で100gといわれますが、Sサイズでも150g。Mサイズは通常の倍の200g。Lサイズは、250gもあるんです。

こちらのお客さんが食べていたのは、なんと通常の3倍ある、LLサイズ。

30代（群馬県民）

「思ったより食べられました。まだ食べようと思えば（いける）」

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創業から58年、お店のウリは、味とそのボリューム。

シャンゴ代表取締役 関粼晴五さん

「先代が幼少期に第二次世界大戦を体験して、食べるものに本当に困ったと。お腹いっぱい食べてもらいたいということで、今の多い量になって。ミートソースってお腹にたまる。いろいろ考えて作り出したのがあのミートソース」

地元に長年愛される、名実ともに人気のお店でした。

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■1972年創業の和食店 一番人気の「うな重」

続いて向かったのは、埼玉のローカルチェーン。県内で10店舗を構える、1972年創業の和食のお店「大穀」。

地元の人は…。

客

「やっぱりうなぎと言ったら、大穀の回し者ではないけど、大穀」

一番人気は、国産ウナギを使ったうな重。一度、蒸してから焼き上げるため、身はふっくら。

ニュー富士 取締役 山田真大さん

「（以前）埼玉県ではうなぎがよくとれたところから、よく食べられている、なじみのある料理」

幅広い年代のお客さんが食べやすいようにと、職人がうなぎの骨を一本ずつ抜く心づかいも。このうな重が2400円から楽しめます。

20代（埼玉県民）

「2、3年ぶりに食べたので、すごくしみますね」

埼玉県民

「さっぱり系、タレがさっぱり系。高齢者でもサラッと食べられる」

■うな重がついた会席料理 お祝い事でも…

タレに使うみりんは、自家製のものにこだわっています。味がなじむまで、2か月寝かせたタレ。一度蒸したうなぎをタレにつけて焼いてを繰り返し、備長炭で香ばしく焼き上げます。また、お客さんがうな重を注文すると、その新鮮さを知ってもらうため…。

店員

「失礼いたします。本日のうなぎは、愛知県の三河で育ったうなぎでございます」

さばく前の生きた鰻を見せてくれるサービスも。創業して54年。地元のお客さんは…。

母50代

「私の誕生日で、娘がご馳走してくれました」

客

「今日はお父さんの90歳の卒寿のお祝いできました」

うな重がついた会席料理も用意されていて、お祝い事でこちらの店を選ぶ人も多いんだそう。中にはこんな行事も…。

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客

「今日はお食い初めできました。こういうイベントごとなど節目に来ている」

店員

「お食い初め膳のやり方はいろいろあるんですが、大穀の方ではこちらに書かせていただいております。よろしくお願いします」

客

「ありがとうございます」

とにかく、お客さん第一の接客や調理を大事にしているローカルチェーン。長年、地元で愛される人気の裏には、お客さんへの心づかいがありました。

（5月11日『news every.』より）