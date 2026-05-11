【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 2−1 東京ヴェルディ（5月10日／味の素スタジアム）

【映像】「目線＆上体フェイク」からアシスト（実際の様子）

FC東京のMF佐藤龍之介が、ワールドカップ・メンバー入りへ向けて猛アピールを見せた。同点ゴールを演出した華麗なターンと、相手DFの逆を突く“フェイク”からのラストパスに、絶賛の声が寄せられている。

FC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグ第16節で東京ヴェルディに2−1で勝利。日本代表の森保一監督が視察に訪れたゲームで、19歳の佐藤が印象的なプレーを披露したのが、0−1で迎えた41分だ。

ボックス手前でボールを受けた佐藤は、相手の激しい寄せを華麗なターンで回避。前を向くと、大外のFW佐藤恵允へのパスを意識させる視線と身体の向きから、インサイドへ走り込んだDF室屋成へ絶妙なラストパスを通した。

このフェイクで東京Vの左WB深澤大輝の逆を突くと、フリーでボールを受けた室屋がコントロールから右足を振り抜き、豪快なシュートをゴールへ突き刺した。

解説の林陵平氏も絶賛

解説の林陵平氏は「佐藤龍之介のあのパスですよ！身体を開いて外を見せてから、（中に入った）室屋を選んだので、深澤も外に釣られたんですよね。その瞬間を突きました。完璧ですよ」とコメント。19歳のプレーを絶賛した。

SNSでも佐藤のプレーは大きな話題となり、「龍之介は代表入りありそう」「代表シャドーに食い込みそう」「W杯あるぞ」「W杯行きありそうすぎる」「えぐいパス」「龍之介のアシストはんぱねぇ」「惚れ惚れするな」「鮮やかすぎるターンとパス」など、多くの反響が寄せられた。

日本代表はW杯開幕を目前に控える中、シャドーに負傷者が続出。南野拓実、鈴木唯人、三笘薫などが故障を抱え、攻撃陣の選考に注目が集まっている。そんな中で3月の英国遠征にも招集されるなどそもそも期待の大きい佐藤は、5月15日のW杯メンバー発表を前に、森保監督の目の前で強烈なインパクトを残した。サムライブルーの救世主となれるか、注目される。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

