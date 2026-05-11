都内のガソリンスタンドで4日、給油中に「静電気」が原因とみられる火事が発生。「静電気除去シート」は火災事故を防ぐカギとなるということですが、どのタイミングで、どのように触ると効果的なのでしょうか。専門家に聞きました。【真相報道バンキシャ！】

■GSの「静電気除去シート」いつ、どう触る？

ガソリンスタンドにある「静電気除去シート」。これが火災事故を防ぐカギになるということですが、どんなタイミングで、どのように触るのが効果的なのでしょうか。

静電気を研究している千葉大学大学院の宮前孝行教授によると、手のひらで覆うようにして触って、「ひと呼吸」分、触るようにしてほしいとのことです。理由は、静電気除去シートに触れる面積が大きいほど、静電気が体から抜けやすいためだそうです。

ですので、指の先で触るより手のひらで触る。そして「ひと呼吸」分の時間をかけると、より安心だということでした。また、片手で十分で、両方の手で何度も触る必要はないそうです。

■注意したい2つのポイント

ここで、注意したいポイントが2つあります。1つは「素手で触る」こと。手袋などをした状態で触っても、静電気が抜けきらないそうです。

もう1つは触るタイミングです。車の「給油口を開ける直前」に必ず触るようにしてほしい、ということでした。

（5月10日放送『真相報道バンキシャ！』より）