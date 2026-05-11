【無印良品】レモン×ミントが爽快！ 新作「ミントのサブレシトロン」の魅力を徹底紹介
無印良品から、これまでにない組み合わせのミント菓子が登場しました。レモンの酸味とミントの清涼感を同時に楽しめる「ミントのサブレシトロン」は、見た目もかわいらしく、これからの暑い季節にぴったりの1品です。
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
▼ミントのサブレシトロン（税込290円）
サクサクとしたレモン味のサブレに、涼しげな水色のミントアイシングをかけて仕上げています。1袋に6個入っており、葉っぱのような形をした見た目も評判です。アイシングはまったりとクリーミーなタイプで、サブレの香ばしさとよく合います。
▼ミントのサブレシトロンの俯瞰イメージ
無印良品では、このサブレシトロン以外にも「チョコミントのチュイルサンド」や「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」など、多彩なミント菓子を期間限定で展開中です。どれも今しか味わえない特別なラインナップなので、ミント好きの人はもちろん、爽やかなスイーツを探している人もぜひチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
「ミントのサブレシトロン」の魅力この商品の最大の特徴は、強すぎない絶妙なミント感。ミント度は5段階のうち「★1」となっており、強烈なミントが苦手な人でも楽しみやすい仕上がりです。レモンの爽やかな風味と合わさることで、後味も非常にスッキリとしています。
サクサクとしたレモン味のサブレに、涼しげな水色のミントアイシングをかけて仕上げています。1袋に6個入っており、葉っぱのような形をした見た目も評判です。アイシングはまったりとクリーミーなタイプで、サブレの香ばしさとよく合います。
ユーザーの反応も上々実際に購入した人からは、香りの良さやザクザクとした食感が良い、というポジティブなレビューが寄せられています。特にミントの優しい清涼感が好評で、ティータイムの新しい定番になりそうです。
▼ミントのサブレシトロンの俯瞰イメージ
無印良品では、このサブレシトロン以外にも「チョコミントのチュイルサンド」や「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」など、多彩なミント菓子を期間限定で展開中です。どれも今しか味わえない特別なラインナップなので、ミント好きの人はもちろん、爽やかなスイーツを探している人もぜひチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)