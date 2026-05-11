YouTuberとして活動する鈴木優香さんのデジタル写真集「In Bloom」（撮影：Takeo Dec. 税込み2200円）が、ワニブックスよりリリースされました。3カ月連続で展開するシリーズの第2弾となり、清楚さと色気が同居する多彩な表情を収めています。



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鈴木さん2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルは登録者数50万人を超える人気です。



今作「In Bloom」では、タイトルの通り花をモチーフにしたビジュアルが印象的です。花柄のビキニに三つ編みを合わせた可憐なかわいいスタイルや、黒レースの水着で見せる上品な大人の色香など、清楚と色気が共存する雰囲気は彼女にしかできないもの。自然体でありながら、しっかりとした表現力で多彩な表情を見せてくれています。



鈴木さんは「前作に続き、今回のデジタル写真集も素敵な作品に仕上がりました。今の自分らしさがたくさん詰まっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！ ちなみに、私のお気に入りカットは三つ編みをしている紫の水着の写真です。みなさんのお気に入りも、ぜひ教えてください！」とコメントしています。



【鈴木優香さんプロフィル】

すずき・ゆうか 2000年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は登録者数50万人を突破。