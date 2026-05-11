tayoriが、ライブ映像作品『tayori LIVE TOUR “magic”Blu-ray』を7月1日にリリースする。

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本作は、2025年10月、11月に神奈川、大阪、東京の3都市にて開催された初のライブツアー『tayori LIVE TOUR “magic”』の東京公演の模様を収録。同公演の熱量や空気感、そして弦楽四重奏や舞台装飾によって彩られた世界観を、そのまま閉じ込めた一作となっている。

Blu-rayは1形態での展開となり、デジパック仕様に加え、三方背ケース、32ページのオリジナルブックレットが付属する。

また、本作のリリースにあわせてストア別予約特典およびワーナーミュージック・ストアでの限定予約特典の内容も発表。ワーナーミュージック・ジャパン公式YouTubeチャンネルでは、ライブ映像のダイジェストも公開されている。

なおtayoriは、3周年記念ワンマンライブ『tayori 3rd Anniversary Live “Asterism”』を7月3日に東京 めぐろパーシモンホール 大ホールにて開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）