＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】炎鵬の“ギャップありすぎ”な化粧まわし

大相撲五月場所の二日目、十両土俵入りに登場した一人の小兵力士に館内から大声援と拍手が送られた。脊髄損傷という力士生命を揺るがす大怪我から、3年ぶりに不屈の闘志で関取に戻ってきた炎鵬。その凛々しい勝負師の表情と対照的な“キュートすぎる”装いの化粧まわしに「ギャップありすぎだろ」「いきなりキュート」とネット上が悶絶する一幕があった。

注目を集めたのは、東十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）だ 。炎鵬は、一時は序ノ口まで番付を落としながらも懸命のリハビリを経て今場所、ついに念願の関取復帰を果たした。

土俵入りでは行司・木村吉二郎に続き、大歓声に背中を押されるように登場。カメラがその凛々しい表情を捉えた直後、炎鵬の化粧まわしにファンの注目が集まった。

そこに締められていたのは、赤を基調に愛らしい動物が描かれた化粧まわし。炎鵬の地元・石川県金沢市のお菓子メーカー「北陸製菓」から贈呈された“ビーバー”の化粧まわしだった。

「炎鵬ちゃんこビーバー」というコラボ商品など縁のあるデザインで、凛々しい顔立ちと可愛らしいキャラクターの組み合わせは抜群の存在感。この日は初日に続いて同じ化粧まわしとなったが、初日には北陸製菓の公式Xも「炎鵬ちゃん！土俵入りでビーバー化粧まわし着けてくれた ぶち揚げ〜っ！！！」と興奮気味に投稿。

そんな炎鵬のギャップ全開な化粧まわしにABEMAのファンからも「ビジュ良すぎ」「声援凄いな」「宇良並みに盛り上がる」といった称賛の声に加え、「ビーバーw」「ギャップありすぎだろ」といったツッコミが続出していた。困難を乗り越え、再び関取として土俵に戻ってきた炎鵬。その一挙手一投足が、今場所の国技館を熱く盛り上げる。（ABEMA／大相撲チャンネル）