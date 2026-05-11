リトルが20得点でけん引…唯一の第3戦を制し崖っぷちから生還した千葉JがCSセミファイナルへ

5月11日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルのGAME3が行われ、東地区2位の千葉ジェッツが同地区3位の群馬クレインサンダーズと対戦した。

今回のチャンピオンシップクォーターファイナルで唯一、第3戦までもつれ込んだ一戦。第1クォーターは18－18と同点で終了するものの、第2クォーターで群馬に主導権を握られ、37－41と4点のビハインドを背負って試合を折り返した。

しかし後半に入ると、千葉Jが猛反撃を見せる。第3クォーターは群馬のオフェンスをわずか6得点に抑え込む堅守を披露し、52－47と逆転に成功して最後の10分間へ突入した。勝負の第4クォーター、千葉Jは開始早々に金近廉がダンクを叩き込むと、その後も金近の3ポイントシュートや原修太の得点でリードを保つ。群馬の猛追に遭い最後まで拮抗した展開となったが、終盤にナシール・リトルや渡邊雄太がファウルゲームによるフリースローを確実に沈めてリードを守り切り、最終スコア72－68で激闘を制した。

この結果、崖っぷちから生還した千葉Jがセミファイナルへの進出を決定した。次戦は長崎ヴェルカとの対戦が決定し、初戦は5月15日19時にティップオフ予定となっている。

千葉Jはリトルがゲームハイの20得点を挙げたほか、金近が14得点、渡邊が8得点6アシスト、ディー・ジェイ・ホグが6得点11リバウンドを記録して勝利に貢献した。一方の群馬は、トレイ・ジョーンズがチームトップの18得点を挙げたほか、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが12得点15リバウンドのダブルダブル、細川一輝が12得点、中村拓人が11得点と奮闘するも、クォーターファイナルで無念の敗退となった。

■試合結果



千葉ジェッツ 72－68 群馬クレインサンダーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



千葉J｜18｜19｜15｜20｜＝72



群 馬｜18｜23｜ 6｜21｜＝68



パスで繋いでディフェンスをかわす！

最後は千葉J#31 原が落ち着いて決める💪@ShutaHara31 @CHIBAJETS

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 11, 2026

【動画】千葉Jの原が貴重なシュートを決める