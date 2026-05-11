°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÂç¸ç¤¬É×ÉØÌò¡¡¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö°Õ³°¤ËºÇ½é¤«¤é¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎúÉÌÚÎ¤Ì´¡¢´²°ìÏº¡¢É¢ÌÚÍÛÂÀ¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£É×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ä¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò±Ô¤¤»ëÅÀ¤È²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ÇÉÁ¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤ÎËÜºî¤ÇÁª¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ï¡¢¡È¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¡£Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ°ì²È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ãÌ¤Íè¡ä¤È¤Ï¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¼ç±é¤Ï°½À¥¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ç¡¢É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡°½À¥¤ÏÂç¸ç¤È¤Î¶¦±é¤ò¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ø¤¨¡©¡¡Âç¸ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èð÷¤¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÎÃ¶ÆáÌò¤¬Âç¸ç¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¤¤¨¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â±Ç²è¤ò»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¢¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¸«½ª¤ï¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É×ÉØ¤¢¤ê¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¡Ø°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï±£¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°½À¥¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹Åç½Ð¿È¤Ç¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤â¤Û¤Ü¹Åç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÊý¸À¤¬¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ËºÇ½é¤«¤é¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò½Ò²û¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¡ØÂç¸ç¤µ¤ó¤À¤±Êý¸À¤¬¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢°½À¥¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ï¤·¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ°½À¥¤µ¤ó¤¬¸å¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ï¤·¤¬¡Ê°½À¥¤Ë¡Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¿¤éÂç¸ç¤Ï¤Þ¤ÀÎäÀÅ¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¾Ð¤«¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¡¢5·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ä¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò±Ô¤¤»ëÅÀ¤È²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ÇÉÁ¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤ÎËÜºî¤ÇÁª¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ï¡¢¡È¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¡£Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ°ì²È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ãÌ¤Íè¡ä¤È¤Ï¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¼ç±é¤Ï°½À¥¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ç¡¢É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÎÃ¶ÆáÌò¤¬Âç¸ç¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¤¤¨¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â±Ç²è¤ò»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¢¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¸«½ª¤ï¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É×ÉØ¤¢¤ê¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¡Ø°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï±£¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°½À¥¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹Åç½Ð¿È¤Ç¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤â¤Û¤Ü¹Åç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÊý¸À¤¬¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ËºÇ½é¤«¤é¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò½Ò²û¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¡ØÂç¸ç¤µ¤ó¤À¤±Êý¸À¤¬¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢°½À¥¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ï¤·¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ°½À¥¤µ¤ó¤¬¸å¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ï¤·¤¬¡Ê°½À¥¤Ë¡Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤¿¤éÂç¸ç¤Ï¤Þ¤ÀÎäÀÅ¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¾Ð¤«¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¡¢5·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£