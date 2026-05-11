◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

前哨戦の阪神牝馬Ｓで９着に敗れたカピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は、Ｇ１で巻き返しを狙う。３走前からマイル路線に変更し、好内容のレースが続いていたが、前走は思わぬ大敗を喫した。田島調教師は「前めの競馬で手応えをつかみたかったですが、ついていってバテてしまいました。輸送のせいなのか、分からないですね」と首をかしげる。今回は関東圏の競馬。東京競馬場は全てダートとはいえ、３戦３連対。“ホーム”であれば、走りは変わってくるはずだ。

ショックは引きずらず、中間は順調。６日の１週前追い切りは美浦・Ｗコースで行われ、６ハロン８２秒２―１１秒４を計時。５馬身以上も追走した併走馬２頭に１馬身遅れたが、十分な動きを見せた。阪神牝馬Ｓの１週前は、かかり気味に６ハロン７７秒５と―１２秒５。今回は程よい負荷がかかっていると見ていいだろう。

トレーナーは「順調です。体は引き締まってきました」と仕上がりに納得。鞍上はマイル路線を進んでからコンビを組み続ける横山典弘騎手＝美浦・フリー＝で、指揮官は「ノリさんらしく、一発やってもらえたら」と期待する。芦毛の牝馬の大駆けがあっても驚けない。