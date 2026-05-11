◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ準々決勝 千葉Ｊ―群馬（１１日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

第３戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊがワイルドカードの群馬に７２―６８で勝利した。９日の第１戦を落とし崖っぷちとなった状況から２連勝を決め、４強に駒を進めた。１５日からは準決勝が行われ、長崎・ハピネスアリーナで西地区１位の長崎と対戦する。

千葉Ｊは渡辺雄太、田代直希、ディー・ジェイ・ホグ、ギャリソン・ブルックス、原修太が先発。対する群馬は藤井祐真、トレイ・ジョーンズ、中村拓人、ケリー・ブラックシアー・ジュニア、辻直人がスターティングファイブに選出。千葉Ｊの渡辺が相手のディフェンスをかわし、先制のゴールを決めた。勝てば準決勝進出の大一番に序盤から激しいボールの攻防となった。残り６分３８秒では藤井が３ポイント（Ｐ）を決め、群馬が逆転。残り４分１２秒で細川一輝が３Ｐを成功させリードを広げた。だが、直後に千葉Ｊの金近廉も負けじと３点を奪い会場を盛り上げた。残り１分５４秒では千葉Ｊの富樫勇樹がレフトウィングでパスを求め、ボールを受け取ると鮮やかなジャンプショットで３点を奪い２点差とした。残り４５秒の場面ではナシール・リトルがネットを揺らした。１８―１８と白熱した展開で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑは序盤からジョーンズと金近が３Ｐシュートを決め、互いに譲らない展開に。その後は交互に点数を重ねていき残り６分２１秒時点で群馬が１点リード。そこから細川がこの日４本目の３点シュートを成功させリードを広げた。残り３分３２秒。渡辺が相手のシュートをブロックしたが、ファウルと判定。渡辺は両手を広げ受け入れられない様子を示し、真っ赤に染まったスタンドに抗議の拍手を求めた。その後群馬はジョーンズ、辻が連続でネットを揺らし９点差にリードを広げた。千葉Ｊも終了間際に富樫が意地の３Ｐシュートを決め両手でガッツポーズ。４１―３７と群馬が４点リードで折り返した。

第３Ｑは渡辺が２本フリースローを決めてスタート。その後は田代の３Ｐシュートなどで千葉Ｊが逆転。ホグもレイアップシュートで続き原もネットを揺らし、流れに乗った。対する群馬はシュートが決まらず、ミスも重なり思うように得点を重ねられなかった。５２―４７と千葉Ｊの５点リードと変わった。

勝負の第４Ｑは開始わずか１１秒で金近が豪快なダンクを決めた。残り７分１３秒では３Ｐシュートと存在感を示した。リードを広げられた群馬は藤井の３Ｐシュートなど反撃ののろしを見せたが、流れを引き戻せず。千葉Ｊが４点差で勝利し、準決勝進出を決めた。