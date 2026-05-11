元グラビアアイドルで、セクシー女優の矢埜愛茉(やの・えま＝30)が10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。グラドル時代に知り合いだったという西永彩奈(30)と共演したことを明かした。



【写真】再会を果たした矢埜愛茉&西永彩奈のまぶしい2ショット

矢埜は「前田美里」名義で活動していた時に、「日テレジェニック2014」に選ばれるなど活躍していた。2024年1月からは現在の芸名に改名し、セクシー女優に転身した。2025年にはTBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」に仕掛け人として登場し、その美貌と妖艶さで話題を呼んだ。今年4月28日には、次の発売作品をもってセクシー女優を引退することを表明していた。



10日には、埼玉県で開催されたグラビアアイドルやセクシー女優が多数参加する水着撮影会「フレッシュフェス2026」に出演。同日にXで「グラビア時代からお知り合いの西永彩奈ちゃんやっと会えたああああ!!」と明かしていた。



西永とは同い年で、西永も5月末をもってグラビア活動からの引退を表明していることもあり、矢埜は「同い年でお互い本当にお疲れ様でした」とねぎらっていた。投稿には、水着姿の西永と満面の笑みでポーズを決める2ショット写真も添えた。



西永も同日に自身のXで2ショット写真を掲載し、「矢埜愛茉ちゃん久しぶりに会えた 今日一緒なの楽しみにしてたの♡昔から変わらず本当に可愛いすぎる」と再会を喜ぶポストを投稿。「お互い引退が近いけど…!!これからも頑張ろうね」とエールを送っていた。



（よろず～ニュース編集部）