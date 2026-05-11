「令和ロマン」の髙比良くるま（正しくははしごだか）が10日、自身のX（旧Twitter）で以前より話題になっていた「リハーサル観覧パス問題」について謝罪した。

16日に開催予定の令和ロマンの単独ライブ「RE:IWAROMAN」のVIP席をめぐる問題で、本ライブのSSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）の2種類には特典としてリハーサル観覧が含まれていた。だが、2日には予約者に対して「リハ観覧中止」が通達され、この時点では返金対応についてはアナウンスされず（9日に代替企画および払い戻しについての案内が行われた）、同時に公開された謝罪動画がかなりくだけたものであったため炎上に至っていた。



10日にはメンバーの髙比良くるまによる謝罪文が投稿され「僕が全部間違ってました！」と原因が自身にあることを発表した。くるまによると、もともとVIP席の特典内容は運営側に任せていたが、くるまが軽い考えで「リハ観覧」を提案。だが、いざ発売されると、さまざまな事情から心配になり「リハ観覧中止」を決定し動画を撮影。動画撮影の時点では「払い戻し」についてのアナウンスもしていたが、手続きの問題もあり、調整に時間がかかってしまい逆に場を混乱させてしまったという。

くるまの謝罪をもって「リハ観覧中止問題」は一旦の解決となったが、一方でくるまに対して心配の声もある。くるまは所属していた吉本興業を2025年4月に退所。フリーに転身、一方で相方の松井ケムリは引き続き吉本興業に所属という変則的なコンビ活動を継続している。

だが、今回の騒動を考えるに、吉本の所属を離れたくるま個人は「問題解決能力が不足している」ともネットでたたかれている。現にくるま本人の謝罪文でも「お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！」と明かしており、ケムリとは所属事務所が違うため大きな負担がかかっているのではないかと思われる。

そのため令和ロマンのファンの間では「くるまさんは事務能力のあるマネジャーを雇うか事務所に入った方が良い」「早く事務所に入ってほしい」「フリーで生きているほど器用でないなら早く事務所に入って欲しい」といった声が相次いでいる。

古巣の吉本に復帰……という訳にはいかなそうだが、くるまをサポートする裏方の存在は必要なのではないだろうか。