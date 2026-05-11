中川翔子、美人母との顔出しショット公開！「お母さん綺麗」「美男と美女との間に産まれたしょこたん」
タレントの中川翔子さんは5月11日、自身のInstagramを更新。美人な母の顔出しショットを公開しました。
【写真】中川翔子と美人母
1枚目の写真が、母とのツーショットです。若々しく中川さんにそっくりで、とても美しいです。また19枚目の写真は、母や父の若い頃の姿。美男美女であることが分かります。中川さんはほかにも、双子の息子たちのかわいらしいショットや離乳食などを公開しました。
コメントでは「美男と美女との間に産まれたしょこたんは、可愛くて当然ですね」「お母さん綺麗ですよね」「素敵なツーショット」「離乳食作るの大変なのにスゴイなぁ」「また可愛くなって」「めちゃくちゃ可愛い」「むっちむちの寝落ちお兄ちゃん本当に可愛すぎるーっ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子と美人母
「桂子さんがいないと生きていけない」中川さんは「母の日 みなさまなにをしましたか？わたしは 色が変わるトムフォードのリップとmmtsヘアゴムなどをプレゼント 仲良しだから 桂子さんがいないと生きていけない ずっと元気でいてね！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。
コメントでは「美男と美女との間に産まれたしょこたんは、可愛くて当然ですね」「お母さん綺麗ですよね」「素敵なツーショット」「離乳食作るの大変なのにスゴイなぁ」「また可愛くなって」「めちゃくちゃ可愛い」「むっちむちの寝落ちお兄ちゃん本当に可愛すぎるーっ」と、絶賛の声が寄せられました。
過去の親子ショットも！1月30日には「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と、自身の幼少期ショットなどを公開していた中川さん。幼い中川さんを抱っこする母の横顔がとても美しく、見とれてしまいます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)