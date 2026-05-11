千鳥・大悟、綾瀬はるかと夫婦役に驚き 是枝監督に“違和感”指摘されツッコミ「あったんかい！」【箱の中の羊】
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の綾瀬はるかと千鳥の大悟が5月11日、都内で開催された映画「箱の中の羊」完成披露試写会に、共演の耼木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督とともに出席。大悟が綾瀬と夫婦役を演じる上での驚きを語った。
【写真】綾瀬はるか、美背中ざっくりドレス姿
綾瀬は大悟との共演について「最初はびっくりして『え？大悟さんですか？』っていうのはあったんですけど、すぐに『おもしろそうだな』って思いました」とコメント。大悟は「それはこっちの方がびっくりしましたよ。大丈夫ですか？みたいな」と打ち明けた。
大悟は「監督にも『綾瀬はるかさんの旦那役が大悟でいいんですか？』って聞いたんですよ。そのとき監督は『いえ、大悟さんが思うほど違和感ないですよ』って」と続けつつ「でも映画を撮り終わって、今日いっぱい取材を受けてたら『あの違和感がいいんですよ』って。あったんかい！（笑）」とツッコミ。是枝監督は「見終わるとみなさん『こういう夫婦ありだな』って思っていただけると思う。最初は違和感があった方がいいんですけど、ご本人に『違和感ありますよね』ってなかなか言えないじゃないですか」とぶっちゃけた。
綾瀬は撮影に関して「私は広島出身で、大悟さんもほぼ広島みたいな。大悟さんだけは方言が自由だったんです。聞き馴染みのある方言だったので、最初からしっくりきました」と回顧。大悟は「綾瀬さんが僕の『わし』とかいう言葉にそこまで違和感はなかったのかな」としつつ「『大悟さんだけ方言が自由だった』って、僕だけ甘やかされたわけじゃないですよ？（笑）結構ちゃんとやりました」とアピールした。綾瀬も「すごく素晴らしかったです！」と頷いた。
現代社会やそこに生きる人々を鋭い視点と温かい眼差しで描き作品を作り上げてきた是枝監督が、本作で選んだ舞台は、“少し先の未来”。息子を亡くした夫婦はヒューマノイドを迎え入れ、再び家族としての時間が動き出す。やがて一家を待ち受ける、想像を超えた＜未来＞とは。綾瀬と大悟がW主演を務め、夫婦を演じる。（modelpress編集部）
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【写真】綾瀬はるか、美背中ざっくりドレス姿
◆千鳥・大悟、綾瀬はるかと夫婦役に驚き
綾瀬は大悟との共演について「最初はびっくりして『え？大悟さんですか？』っていうのはあったんですけど、すぐに『おもしろそうだな』って思いました」とコメント。大悟は「それはこっちの方がびっくりしましたよ。大丈夫ですか？みたいな」と打ち明けた。
大悟は「監督にも『綾瀬はるかさんの旦那役が大悟でいいんですか？』って聞いたんですよ。そのとき監督は『いえ、大悟さんが思うほど違和感ないですよ』って」と続けつつ「でも映画を撮り終わって、今日いっぱい取材を受けてたら『あの違和感がいいんですよ』って。あったんかい！（笑）」とツッコミ。是枝監督は「見終わるとみなさん『こういう夫婦ありだな』って思っていただけると思う。最初は違和感があった方がいいんですけど、ご本人に『違和感ありますよね』ってなかなか言えないじゃないですか」とぶっちゃけた。
綾瀬は撮影に関して「私は広島出身で、大悟さんもほぼ広島みたいな。大悟さんだけは方言が自由だったんです。聞き馴染みのある方言だったので、最初からしっくりきました」と回顧。大悟は「綾瀬さんが僕の『わし』とかいう言葉にそこまで違和感はなかったのかな」としつつ「『大悟さんだけ方言が自由だった』って、僕だけ甘やかされたわけじゃないですよ？（笑）結構ちゃんとやりました」とアピールした。綾瀬も「すごく素晴らしかったです！」と頷いた。
◆映画「箱の中の羊」
現代社会やそこに生きる人々を鋭い視点と温かい眼差しで描き作品を作り上げてきた是枝監督が、本作で選んだ舞台は、“少し先の未来”。息子を亡くした夫婦はヒューマノイドを迎え入れ、再び家族としての時間が動き出す。やがて一家を待ち受ける、想像を超えた＜未来＞とは。綾瀬と大悟がW主演を務め、夫婦を演じる。（modelpress編集部）
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