ビジュ映え確実♡ コーデの工夫が楽しくなる【チュールぺプラムカーディガン】着回しテク

デイリーにも特別な日にも使える、着回し力抜群のアイテムが知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、ビジュ映え確実な「チュールぺプラムカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。長めのペプラムカーディガンだから、工夫次第でどんなコーデも作れちゃう♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チュールぺプラムカーディガン コーデの主役になるたっぷりチュールトップス ボリュームたっぷりのチュールで、ビジュ映え確実。おめかししたい日は、ミニ丈のボトムをあわせてワンピース風に着こなすのがおすすめ♡ チュールぺプラムカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY

Cordinate オフィスで映えるきちんとコーデ ふわふわのチュールトップスも、ジャケットあわせならきちんと見えする。ジャケットのボタンを開けてなかのチュールをのぞかせれば、ほどよいガーリーさに♡ チュールぺプラムカーディガンは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前

Cordinate 映えるなのに動きやすい！デニムあわせコーデ 甘いチュールも、デニムあわせで元気なイメージにチェンジ♡ デニムは、レイヤードしやすいフレアーシルエットを選べば間違いない♡ チュールぺプラムカーディガンは着回し。フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA トートバッグ 1,980円、ヘアピン（3本セット）330円／ともにラティス パンプス 11,990円／A de Vivre

Cordinate 肌見せ×ガーリーな女みコーデ チュールやフリルのガーリーアイテムを、肌見せとあわせる上級者テクニック。オトナっぽい小物やヘアスタイルで全体の雰囲気をまとめるのがポイント♡ チュールぺプラムカーディガンは着回し。ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA スカーフ 1,100円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス シューズ 9,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate 全力でおめかししたい日のワンピース風コーデ ミニ丈のボトムスをあわせてワンピース風に。アクセサリーもしっかりつけたら、パーティーでのお目立ち確定♡ チュールぺプラムカーディガンは着回し。チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena ネックレス 9,500円／TUWAKRIM（805showroom）イヤリング 4,620円／McKenna（soja showroom）バッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）サンダル 8,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来