

BE:FIRST「Rondo -Dance Practice-」サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」（5月6日発売）収録の新曲「Rondo」のDance Practice映像をYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST「Rondo -Dance Practice-」

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

本日5月11日に出演したTBS系「CDTVライブ！ライブ！」では、ダンサーと一緒に「Rondo」をテレビ初披露。その圧倒的なパフォーマンスで話題のなか公開された今回のDance Practice映像では、定点で撮影された映像を通して、楽曲の持つ重厚な世界観と彼らの高いダンススキルを余すことなく堪能できる。

コレオグラフはメンバーのSOTAと、今回が自身初のコレオグラフ提供となるダンサー・Luuny muunyの共作によるもの。ストイックに魅せる唯一無二のコレオグラフとなっている。