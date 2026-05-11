2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した奧ゆいさんが、11日発売のグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。



【写真】衝撃Tバックでまん丸ヒップ露わ 奥ゆいさんの1st写真集がすごい！

表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



3月に待望の1st写真集「ゆいゆい」をリリースした奧さん。5月18日にはデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『奥ゆい みんなの奧さん、陽気に咲きました』が発売予定です。奧さんはXで「PARADE 2026春号に掲載していただきます！ 世界観がとっても素敵な撮影をたくさんしていただきました♡ カラフルなシーンだったり、大人っぽいシーンだったり… お気に入りのカットが沢山なので、ぜひ見てほしいです！ そして、デジタル写真集 「奥ゆい みんなの奥さん、陽気に咲きました」は5/18発売です！ お楽しみに♡」とコメントしています。



【奧ゆいさんプロフィール】

1999年5月15日生まれ 奈良県出身 2020年結成のアイドルグループ #2i2 (ニーニ) の黄色担当として活動し、グループは2025年12月末解散。特技はドラム、DJ、エレクトーン。ファースト写真集『ゆいゆい』が発売中。公式X【@okuyui515】公式Instagram【@yui_oku】