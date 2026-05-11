SEVENTEENのDINOが、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビュー。8月3日に1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』をリリースする。また、あわせてコンセプト映像を公開した。

（関連：【映像あり】SEVENTEEN DINO、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビュー 1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』コンセプト映像）

2021年のSEVENTEENファンミーティングのVCRで初登場したPicheolinは、屈指の歌謡企画会社BOMGを率いる代表であり、情に厚く、熱気あふれるプロデューサーという設定のキャラクター。ミニアルバムを通じて、親しみやすいお節介さで人々の物語をサンプリングし、それを音楽としてリミックスする“道の上のプロデューサー”として飛躍する予定だ。

本作は、1990年代のストリートカルチャー“ギルボード”を、漢字の「吉」と英語の「BOARD（板、舞台）」で再解釈したタイトルに。街頭舞台を舞台に、国民的な盛り上がりをもたらすという抱負と、これを通じて皆の人生が「吉」であるように願う気持ちが込められている。

また、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルにて公開されたコンセプト映像では、ウェルメイドなB級感性のアルバムを予告。異なる時代に存在した複数のPicheolinが朝の教養番組に出演し、それぞれ歩んできた“興の道”を紹介する映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）