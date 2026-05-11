＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】力士の怪力でも“微動だにしない”衝撃光景

まるで壁のような体重252キロの超巨漢力士を前に、115キロ差の力士が苦悶の表情を浮かべた。叫び声を上げながら怪力で攻めるも通用せず「絶対無理」「笑い事じゃないけど笑う」「※AIではありません」などとファンが盛り上がったほか、取組後の土俵下での“善行”にも注目が集まった。

三段目七十一枚目・出羽ノ城（出羽海）と三段目七十二枚目・照寶の一番。現役最重量の出羽ノ城は身長190.5センチ、体重252キロという“超巨体”の持ち主。一方、照寶は身長176センチ、体重137.4キロで、力士としてはやや小柄な体格だ。両者の身長差は14.5センチ、体重差に至っては114.6キロにも達する対決となった。

立ち合い勢いよく当たっていった照寶。もろ差しで攻めようとするが、重たい出羽ノ城は微動だにせず。その後、胸を合わせて組んだ状態から、照寶は苦悶の表情を浮かべ何度も「うああ！」と叫び声を上げつつ攻めていったものの、壁のように立ちはだかる出羽ノ城はまるで動かず。最後は出羽ノ城がジリジリと前に出ていき、土俵際で押し出して勝利した。敗れた照寶は吹き飛ぶように客席の座布団へと転がっていった。起き上がった照寶は座布団の位置を直してから土俵上へ戻っていった。出羽ノ城は1勝目を挙げ、照寶は1敗目を喫した。

照寶が怪力で攻めるも出羽ノ城が微動だにしない事態に、ABEMAの視聴者も「絶対無理」「どうやったら勝てるの」「※AIではありません」と騒然。必死に攻める照寶の唸り声に「叫び声がすごい」「魂の叫び」「笑い事じゃないけど笑う」と注目も集まった。また、取組後に土俵下で“善行”を見せた照寶に「えらい！直した」「座布団直してえらい」とコメントするファンも相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）