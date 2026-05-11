「とても助かる」店頭で税抜き2000円台コシヒカリ　2026年の新米価格は「5キロ3500円」予想も

北海道・東川町の水田に次々と植えられていたのは、ブランド米のゆめぴりかです。

秋の収穫に向け、各地で田植えが進む中、果たして気になる新米価格は？

11日、埼玉県内のスーパーでは、人気のコシヒカリなどが、税抜きで3000円を切る価格で売り場に並んでいました。

新鮮市場 東本郷店・飯田智成店長：

少し前でこの値段で出すのはまずあり得ない。今年に入って100円、200円、300円、（価格が）落ちている。

スーパーに訪れた人は「（Q. 銘柄米安いとどう？）冷めた時も結構おいしいし（価格が下がると）本当に助かります」と話します。

そうした中で11日、コメ取引関係者を対象にした今後の価格見通しが発表されました。

指数が「100」に近づくほど高くなる傾向を示しますが、向こう3カ月の価格見通し指数は「28」。

7カ月連続で節目の「50」を下回り、値下がりするとの見方が依然、優勢となっています。

最新のスーパーのコメ価格も、5kgで3796円と約8カ月ぶりに3700円台へ。

新米が出回る前に在庫を減らそうとする動きが活発化しています。

このまま秋の新米価格も下がるのでしょうか。

コメの流通に詳しい、宇都宮大学農学部の松平尚也助教は「去年は4000円超えていたが、ここまでは高くならない、ブランド力があっても。新米がとれてからも影響してくる、在庫が多いと。（新米が販売される時期の価格は）3500円前後になるのではないかと」と予想します。

一方で、生産者からは不安の声も聞かれました。

コメ農家・多田正吾さん：

大変だけど、コシヒカリは“コメの王様”。基本的にはどこの農家も2〜3割コシヒカリを作ってる。

人気のコシヒカリですが、記録的な猛暑に見舞われた2025年、その弱点が浮き彫りになったといいます。

コメ農家・多田正吾さん：

暑いと水不足やカメムシで品質低下が起きる可能性がある。コメが細くなったり等級も落ちる。

秋の収穫に向けた今後のコメ価格の動向に引き続き注目です。