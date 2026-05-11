『あんさんぶるスターズ！！』より、天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」が配信開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」の配信がスタートした。

Top Speedで君と未来へ走り出そう！という、光らしい前向きでポップな楽曲に乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

天満 光

「エヴリシング・エヴリウェア！」

配信リンクはこちら

https://bio.to/bqs1WM

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

＜収録内容＞

01.エヴリシング・エヴリウェア！

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)

02.エヴリシング・エヴリウェア！(Instrumental)

歌：天満 光（CV：小林 大紀）

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/