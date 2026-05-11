『あんさんぶるスターズ！！』より、天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」の配信がスタートした。
Top Speedで君と未来へ走り出そう！という、光らしい前向きでポップな楽曲に乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
天満 光
「エヴリシング・エヴリウェア！」
配信リンクはこちら
https://bio.to/bqs1WM
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
＜収録内容＞
01.エヴリシング・エヴリウェア！
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)
02.エヴリシング・エヴリウェア！(Instrumental)
歌：天満 光（CV：小林 大紀）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
外部サイト
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