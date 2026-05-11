Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「もう超大好き！」ペット飼育経験はセキセイインコからカニまで!? “動物愛”が爆発
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）をお届け。藤澤が、生徒（リスナー）から届いた今後の番組内での新企画案について、自身の過去のエピソードを交えながら語りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
藤澤先生、こんばんは！ 私から提案があります！ 今後ミセスLOCKS!でしてほしい企画についてです。
まず、以前「めざましテレビ」（フジテレビ系）でおこなっていた「りょうちゃんの動物メモ」のような感じで、動物についてや、生徒（リスナー）のペットについての書き込みを交え、時には珍しいペットを発掘しながら話すという案です。
二つ目は、生徒から集めた問題を藤澤先生と生徒で解く「謎解き」はどうでしょうか？ ぜひ参考にしてください！（東京都 12歳 女の子）
＜藤澤からのメッセージ＞
藤澤：……という提案なんですけれども！ スーパー採用したいと思います！！ めちゃくちゃすごくないですか!? めちゃくちゃ考えてくれている！ え、超ありがたいんだけど！
そうなんです。私、去年「めざましテレビ」で「りょうちゃんの動物メモ」というコーナーをやらせていただきまして。私、動物が大好きなので、日本国内の珍しい動物を紹介させてもらったりしたんです。
確かに、生徒のみんなもペットを飼っている家もあると思うし、一人暮らしで飼っていなくても、実家で、とか、友達が、とかでもいいと思うんですよね。そういうペットちゃんの写真とか、かわいいエピソードとか、ぜひ送ってほしいな！ もう超大好きだからさ！
僕も小さい頃から実家でいろいろな動物を飼ってきたんですよ。セキセイインコ、オカメインコ、犬、カメ、ウサギ、金魚、カニとかね。いろいろ飼っていたなというのもありますので、本当に大好きだし、知っていることもあると思うので紹介したいなあ〜。
で、2つ目の“問題”ね！ 確かにこの間の授業で「藤澤先生、こう見えて高校生のとき、数学と英語の点数が高かった」みたいな話をしたんですよ。だから……
（「ガリレオ」の湯川学のような良い声で）生徒のみんなから、ぜひ問題を送ってもらって、藤澤先生が……解きます！ で、生徒のみんなも一緒に考えてもらって、というような授業……（笑）。
（普通の声に戻って）絶対やばいと思うけどね（笑）！ 現役のみんなの問題、流石に今は解けるか分からないけれど……でも、ちょっと楽しそうだよね！ そういうのをやってみたいな！ ぜひぜひ、いっぱい送ってください！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）をお届け。藤澤が、生徒（リスナー）から届いた今後の番組内での新企画案について、自身の過去のエピソードを交えながら語りました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
＜リスナーからのメッセージ＞
藤澤先生、こんばんは！ 私から提案があります！ 今後ミセスLOCKS!でしてほしい企画についてです。
まず、以前「めざましテレビ」（フジテレビ系）でおこなっていた「りょうちゃんの動物メモ」のような感じで、動物についてや、生徒（リスナー）のペットについての書き込みを交え、時には珍しいペットを発掘しながら話すという案です。
フジテレビ系「#めざましテレビ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%81%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%97%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」⏰— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 25, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1971033757718282340?ref_src=twsrc%5Etfw
マンスリーエンタメプレゼンター最終日🥲
ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました✨
極めたい！と宣言した原稿生読み、
ラスト回はいかがだったでしょうか？🗣️
本日の #涼ちゃんの動物メモ https://twitter.com/hashtag/%E6%B6%BC%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%83%A1%E3%83%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 📝では
世界一幸せな動物といわれる #クオッカ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%83%E3%82%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/9sWvAPenPa https://t.co/9sWvAPenPa
二つ目は、生徒から集めた問題を藤澤先生と生徒で解く「謎解き」はどうでしょうか？ ぜひ参考にしてください！（東京都 12歳 女の子）
＜藤澤からのメッセージ＞
藤澤：……という提案なんですけれども！ スーパー採用したいと思います！！ めちゃくちゃすごくないですか!? めちゃくちゃ考えてくれている！ え、超ありがたいんだけど！
そうなんです。私、去年「めざましテレビ」で「りょうちゃんの動物メモ」というコーナーをやらせていただきまして。私、動物が大好きなので、日本国内の珍しい動物を紹介させてもらったりしたんです。
確かに、生徒のみんなもペットを飼っている家もあると思うし、一人暮らしで飼っていなくても、実家で、とか、友達が、とかでもいいと思うんですよね。そういうペットちゃんの写真とか、かわいいエピソードとか、ぜひ送ってほしいな！ もう超大好きだからさ！
僕も小さい頃から実家でいろいろな動物を飼ってきたんですよ。セキセイインコ、オカメインコ、犬、カメ、ウサギ、金魚、カニとかね。いろいろ飼っていたなというのもありますので、本当に大好きだし、知っていることもあると思うので紹介したいなあ〜。
で、2つ目の“問題”ね！ 確かにこの間の授業で「藤澤先生、こう見えて高校生のとき、数学と英語の点数が高かった」みたいな話をしたんですよ。だから……
（「ガリレオ」の湯川学のような良い声で）生徒のみんなから、ぜひ問題を送ってもらって、藤澤先生が……解きます！ で、生徒のみんなも一緒に考えてもらって、というような授業……（笑）。
（普通の声に戻って）絶対やばいと思うけどね（笑）！ 現役のみんなの問題、流石に今は解けるか分からないけれど……でも、ちょっと楽しそうだよね！ そういうのをやってみたいな！ ぜひぜひ、いっぱい送ってください！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624