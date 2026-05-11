Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

フジテレビ系「#めざましテレビ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%81%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%97%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」⏰

マンスリーエンタメプレゼンター最終日🥲

ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました✨

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極めたい！と宣言した原稿生読み、

ラスト回はいかがだったでしょうか？🗣️

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本日の #涼ちゃんの動物メモ https://twitter.com/hashtag/%E6%B6%BC%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%83%A1%E3%83%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 📝では

世界一幸せな動物といわれる #クオッカ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%83%E3%82%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/9sWvAPenPa https://t.co/9sWvAPenPa