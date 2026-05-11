大食いタレント・ギャル曽根が１１日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。

前回４月２７日放送の同番組の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で完食には成功したもののお笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平にタイム差で敗北。１年４か月ぶりの黒星に「悔し〜」と叫んだギャル曽根は今回、リベンジの二番勝負に挑んだ。

今回の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」１戦目で、トランポリン日本代表の西岡隆成、アイドルグループ「ＢＵＤＤｉｉＳ」のリーダー・小川史記、お笑いコンビ「ジョイマン」の池谷和志の３人の挑戦を受けたギャル曽根。

都内のメキシコ料理店で「超ギガ盛り！ジャンバラヤ・マウンテン」８人前、総重量３・２キロに制限時間５０分で挑戦した４人。ギャル曽根はトップの４６分１０秒で完食。２２回連続完食中の池谷も４７分１０秒で続き、ギャル曽根は、わずか１分差での勝利に「負けるかと思った…」と、つぶやいた。

２戦目はサッカー元日本代表ＤＦ加地亮さん、ロックバンド「超能力戦士ドリアン」のおーちくん、お笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂の大食い自慢３人とともに都内の九州料理専門店で、餃子、手羽先、さつま揚げなどがトッピングされた「ギガ盛りちゃんぽん」８人前、総重量３・３キロに制限時間５０分で挑んだ。

わずか２口で巨大つみれを完食するなど今回も豪快に食べ続けたギャル曽根は４８分１９秒で完食。他の３人は完食ならず。リベンジの２連勝にギャル曽根は満面の笑みを浮かべていた。