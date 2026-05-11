CDTVで『花男』シーンがチラリ 松本潤＆井上真央登場でファン歓喜「ｷｬーーｧ 道明寺」「シーン選びが神ですね」
TBS系で11日、音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（後7：00）が放送され、同局のドラマ『花より男子2（リターンズ2）』のシーンがチラリと映る場面があった。
【写真】花沢類“誕生秘話””『花男』親友トークを繰り広げる小栗旬＆松本潤
この日は、歌手の宇多田ヒカルが出演し「パッパパラダイス」「One Last Kiss」に加え、「TBSドラマ『花より男子2（リターンズ2）』のイメージソングとなった「Flavor Of Life-Ballad Version」を披露した。
「Flavor Of Life-Ballad Version」は、この日のための特別アレンジで届けられ、視聴者を魅了した。曲の紹介前には、ドラマのVTRが流れ、松本潤と井上真央を巡るシーンが流れた。
わずかな時間の登場だったが、ファンは歓喜。SNS上では「ｷｬーーｧ 道明寺」「シーン選びが神ですね」などの反響が寄せられている。
【写真】花沢類“誕生秘話””『花男』親友トークを繰り広げる小栗旬＆松本潤
この日は、歌手の宇多田ヒカルが出演し「パッパパラダイス」「One Last Kiss」に加え、「TBSドラマ『花より男子2（リターンズ2）』のイメージソングとなった「Flavor Of Life-Ballad Version」を披露した。
「Flavor Of Life-Ballad Version」は、この日のための特別アレンジで届けられ、視聴者を魅了した。曲の紹介前には、ドラマのVTRが流れ、松本潤と井上真央を巡るシーンが流れた。
わずかな時間の登場だったが、ファンは歓喜。SNS上では「ｷｬーーｧ 道明寺」「シーン選びが神ですね」などの反響が寄せられている。