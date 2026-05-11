羊文学が、4月6日放送『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）にて「Dogs」をパフォーマンスした際の映像を、期間限定で羊文学公式YouTubeチャンネルにてアンコール公開した。

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同楽曲はNetflixシリーズ『九条の大罪』主題歌。今回公開された映像では、バックスクリーンに映し出された迫力あるドラマ映像の演出と、羊文学による圧巻のパフォーマンスを堪能することができる。作品の世界観と共鳴する鋭くも繊細なライブ映像を楽しめる映像となっている。

また、同ドラマ主演の柳楽優弥が「羊文学さんに決まった時は嬉しかった」などとコメントを寄せている。

なお、パフォーマンス映像の公開は6月4日23時59分までの期間限定公開となっている。

＜主題歌「Dogs」について 主演 柳楽優弥 コメント＞

主題歌は作品にとってとても大切だと思っているので、そのなかで羊文学さんに決まった時は嬉しかったです。「more than words」など好きでずっと聴いていましたし、今回作品を通じてご一緒することができて光栄でした。

そして主題歌「Dogs」を初めて聴いた時は、かっこいいなと思いました！九条の世界観にもとても合っています。最初ドラマを通して聴いたのですが、なにより世界観を引き立ててくれる楽曲だと感じました。社会のリアルと闇を映し出すような作品のなかに、羊文学さんの歌声がスパイスとなり、とてもマッチしていて、歌詞も世界観に合っていてすごく好きです。歌詞の中に「正義って何？」という言葉が入っていますが、「正義」は作品のテーマの1つです。この楽曲と一緒に、作品を通して、正義と悪について改めて考えてみるのも良いのかなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）