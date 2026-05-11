山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、今年２月、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。

【写真を見る】あす控訴審 三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害 一審の判決を不服とした男は何を語るのか…事件発生から控訴するまでの流れを振り返る（山形）

あす、控訴審が開かれます。改めて、事件発生から控訴するまでの流れを振り返ります。

■９０歳女性の首を絞めつけるなどし殺害

※以下、今年２月１０日の記事内容です。

一審で懲役１７年の判決を受け控訴したのは、三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

石川被告は、おととし９月、金品を盗もうと三川町横山（よこやま）の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとして、殺人や住居侵入などの罪に問われていました。

■無罪を主張

一審の山形地裁で開かれた裁判員裁判で、石川被告は殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話し、弁護側も殺人と住居侵入の罪については無罪を主張。

有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしていました。

■懲役１７年を求刑

しかし２月４日の判決公判で山形地裁は、殺人と住居侵入の罪を共に認め、検察の懲役１８年の求刑に対し、懲役１７年の実刑判決を言い渡していました。

山形地裁によりますと、石川被告は一審の判決を不服として、２月７日付けで控訴したということです。

石川被告の弁護人は、「事実誤認と量刑不当を主張していく」としています。

あすから始まる控訴審で男は何を語るのか。量刑についての判断はどうなるのか。注目です。