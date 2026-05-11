ドジャースの佐々木朗希投手が、日本時間12日のジャイアンツ戦で先発登板を予定しています。

佐々木投手は、ここまで6試合に登板し1勝3敗、防御率5.97の成績。直近3日のカージナルス戦では、メジャー自己最多となる104球の力投を披露しましたが、6回被安打5、3失点で敗戦投手となりました。左肩負傷で故障者リスト入りしていたブレーク・スネル投手が復帰している中、12日は中8日での登板となります。

なお、12日から始まるジャイアンツ4連戦では、日本人トリオが先発登板予定。佐々木投手が先陣を切り、第2戦が山本由伸投手、第3戦が大谷翔平選手とロバーツ監督が明かしています。

対するジャイアンツ先発は、25歳右腕のトレバー・マクドナルド投手が先発予定。5日のパドレス戦で今季初登板したマクドナルド投手は、7回81球を投げて2安打1失点。8奪三振、無四球の好投で今季初勝利を手にしました。昨季も大半をマイナーで過ごし、9月にメジャー昇格。ドジャース戦では勝敗つかずも6回1失点の力投をみせていました。