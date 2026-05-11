実業家のりゅうせいが、番組内でカップル成立したなつことの切実な現状を明かすも、収録中に急展開を迎えメンバーが沸き立つ場面があった。

【映像】「令和の虎」イケメン実業家とカップルが成立した元グラドル

5月11日（月）、ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『男子メンバー反省会』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。今回は番組の放送を受け、男子メンバー5人、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）が集合、高橋弘樹プロデューサーとともに反省会を行った。

なつことのその後について、りゅうせいは「それ以来、会えてないんですよ。この5か月間」と衝撃の告白。「LINEはしました。で、LINE交換して、LINEはちょくちょくしてます」とするも、旅好きななつこからの返信は遅く、数日経って「ケンタッキー州に今いるの」といった連絡が届くようで、「男の人が必ずしも必要じゃなさそうな人生には見えてるんですよね」と分析。「これをきっかけにもう一回LINEして、こっからドライブ行かない？って誘いたい」と意気込むが、実は最近送ったご飯のお誘いLINEが5日経っても「今のところ…未読」であることを打ち明け、一同の爆笑を誘った。

しかし、番組終盤に奇跡が。りゅうせいは「なっちゃんから返事来ました！」と報告するとメンバーたちは大盛り上がり。りゅうせいは「デート動画撮影しようよ」と送ったといい、そんも返信で「『撮りましょう』って来ました！」と興奮気味に報告。これには高橋プロデューサーも「取る、取る、俺が取りに行く！」と身を乗り出し、デートの実現に期待を寄せていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。