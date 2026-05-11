夢を見て目が覚めた投稿者さん…。その原因となった猫ちゃんの姿に、驚き癒やされる人が続出しています。

話題の投稿は31万回以上表示され「猫って何時間でもこの音鳴らしてくれるよね、なんて可愛い生き物なんだろうか」「ネコチャンの、この「は？ 何か？」みたいな顔、ほんま好き」「さいこうすぎる」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『変な夢を見た』と思ったら、ネコが……目が覚めた瞬間の『まさかの光景』】

夢の内容と現実がリンク？

Xアカウント「も&もちもな」に投稿されたのは、ある猫ちゃんが見せた驚きの行動です。投稿者さんは「荷物と一緒にトラックで運ばれる」という夢を見て目が覚めたそうです。

すると、なんと首の上には猫の「もち丸」くんがいて、のどをゴロゴロと鳴らしていたのだとか。首に乗られて苦しいのと、のどを鳴らす振動がトラックのエンジン音に繋がっていたという点には、思わず納得してしまいます。投稿者さんはもち丸くんの可愛さに、すべてを許してしまったそうです。

もち丸くんは足の上にも乗ることがあり、投稿者さんは足が圧迫されたり疲れたりして目が覚めるときもあるといいます。布団の上からどっしり乗っている姿を見ると、やはり「可愛い」と思ってしまうのだそう。

大変な目にあっても、結局はすべてを許せてしまう、もち丸くんの魅力が存分に伝わってくるお話でした。

「エンジン音」に癒やされる人が続出

もち丸くんのゴロゴロ音を聞いたXユーザーたちからは「ニャン気筒エンジン、全開中」「世界で最も愛しい音のひとつだ」「アラームや着信音にしたい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「も&もちもな」では、もち丸くんと妹猫のもなかちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「も&もちもな」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。