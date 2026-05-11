体調不良の飼い主さんを心配する猫ちゃん・わんちゃん達の姿が感動的と話題です。動画には「みんな飼い主さんが大好きで心配なんですね」「みんな優しくていい子達」等のコメントが寄せられ、23万回以上再生されているようです。

【動画：飼い主が『体調不良』で寝込んでいると、猫と犬が…涙あふれる『優しい光景』】

体調不良を察するペット達

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、飼い主さんが体調不良のときの猫ちゃん・わんちゃん達の様子です。動画投稿時、飼い主さんは体調不良でベッドに寝込んでいたといいます。

すると、何かを察したのか飼っている２匹のわんちゃん達がベッドに集結。猫のじゅんちゃんも心配そうに、寝込んでいる飼い主さんを見てきたそう。

みんなベッドに集結

飼っているわんちゃん・猫ちゃんみんなが、飼い主さんのベッドの上に集結してきたといいます。トイプードルのきゅうちゃんは心配して飼い主さんを起こそうとし、シベリアンハスキーのはっちゃんは飼い主さんのそばにぴったりとくっついてきたのだとか。

猫のじゅんちゃんは飼い主さんの体の上に乗って見守ってくれていたそう。飼い主さんが元気がない時は、いつも寄り添ってくれるのだとか。

みんなで遊んでお昼寝

猫ちゃん・わんちゃん達の看病のおかげか、少し体調が回復してきたという飼い主さん。その後は、わんちゃんとボール遊びをしたり猫ちゃんをじゃらしたりして一緒に遊んだそう。

遊び疲れた後は、猫ちゃん・わんちゃんみんなでお昼寝をしていたそうです。飼い主さんへの思いやり溢れる姿に心温まる投稿となっていました。

ご紹介した投稿は23万回以上再生され「みんな飼い主さんが大好きで心配なんですね」「みんな優しくていい子達」等、飼い主さんを心配するペット達の姿に心癒されたとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、4匹の猫ちゃん＆わんちゃんと賑やかに楽しく暮らす毎日の様子が投稿されています。犬と猫が仲良しな姿にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。