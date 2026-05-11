◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

【阪神牝馬Ｓ＝レース評価Ａ】１０頭立てながらＧ１馬３頭。勝ち時計１分３１秒６はレースレコードだが、その翌日には桜花賞だけでなく、古馬２勝クラスでも１分３１秒台で決着。翌週の１度（３勝クラス）を含め、１開催で芝のマイルで４度の１分３１秒台の勝ち時計は初めて（過去は２度が最高）。時計は馬場の影響が大きくとも、メンバーレベル、レースの質の高さは疑いようがない。

エンブロイダリーは１番枠から発馬を決めて、デビュー２戦目以来の２度目の逃げ。１１秒１、１０秒８、１１秒６でラスト３ハロンをまとめ、着差以上に余裕があった。栗東滞在で香港遠征から１４キロの馬体増の４９６キロは自身最高馬体重。５７キロを背負っての休み明け＆帰国初戦を叩いての大きな上積みが見込める。

２着のカムニャックも自身最高馬体重の４９８キロ。休み明け初戦、同じく５７キロを背負って、２戦２敗のマイル戦で初連対を決めた。スタンド前の枠入りを前にテンションが上がった秋華賞の大敗を払拭したことは、得意の左回りの本番へ十分な足がかりといえよう。

４頭出走の４歳馬が１、２、３、５着。Ｇ１馬２頭は２キロ重い斤量を背負ったなかでのパフォーマンス。４歳世代上位を示すには十分だった。

【小倉牝馬Ｓ＝レース評価Ａ】開幕週、直線で強い追い風が吹くなか、１４着でも０秒５差の大接戦。切れを求められる流れを、外の１７番枠からジョスランが差し切った。ハンデは２、３着馬との比較で有利だったが、枠の不利をはね返してのＶは評価できる。

小倉の芝２０００メートル戦で勝ち時計１分５９秒を切り、上がり３４秒０以下は過去５度。１０年中日新聞杯のトゥザグローリー、１８年小倉記念のトリオンフとともに、１１年に１６００万（現３勝クラス）で記録したエクスペディション、１３年に５００万（現１勝クラス）で駆けたマーティンボロの４頭が、そのレース後に重賞勝利。ジョスランの未来も有望だ。

【金鯱賞＝レース評価Ａ】ハンデ戦のような大接戦で６着まで０秒１差。前年覇者クイーンズウォークは３着。発馬直後のリズムが悪く、好位の外を狙ったところを内のセキトバイーストに張られて接触してハミを噛み、その外からホウオウビスケッツにかぶせられて位置を下げた。それが響いて直線では先行馬を取り逃がし、後方から一気に伸びた勝ち馬の末脚にも屈した。

ただ、１キロ余分に背負っての休み明け。前半のロスをはね返しての０秒１差ならまずまず。前半の運びを見ると、ワンターンの方が今は良さそう。発馬センスはいいが、それでも府中のマイルなら外めの枠の方が合う。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

エンブロイダリー Ｇ

カムニャック Ａ

ジョスラン Ａ

ボンドガール Ａ

ココナッツブラウンＡ

クイーンズウォークＡ

サフィラ Ｂ

カナテープ Ｂ

ラヴァンダ Ｂ

カピリナ Ｃ