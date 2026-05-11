子役の桑木里夢が１１日、都内で映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の完成披露試写会に、女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟らと共に登壇した。

綾瀬と大悟が夫婦役でダブル主演する今作。桑木は、２人の息子・甲本翔（かける）と、翔の死後現れるヒューマノイド（人造人間）の２役を演じる。２００人のオーディションの中から選ばれたが、本格的な演技は初挑戦で、初の映画出演と初めて尽くし。「ここにお集まりいただき、ありがとうございます。最後まで見てってください」とたどたどしくも、満面の笑みであいさつした。

撮影現場では綾瀬と大悟を、「ママ、パパ」と呼んでいるという。さらに大悟の頭をなで、綾瀬にはべったりと甘えるなど是枝監督も驚くほどのリラックス具合を見せていた。

２つの役を演じるにあたって、「監督から『自分らしくやっていいよ』って言われたから、普通に自分らしくやったって感じでした」と語り、難しさはなかったという。それでも、主演の２人との共演について尋ねられると、「本当に信じられない。初出演でこんなすごい方と共演できるなんて、やっぱりすごい体験だと思います」と謙虚な回答。大悟からは「すごいよそ行きの発言」と即座にツッコまれ、会場は笑いに包まれた。