7日、日韓両政府による外務・防衛当局の次官級安全保障対話、いわゆる「2プラス2」の初会合が開催された事実は、両国の安全保障協力において重要な転換点である。

従来の局長級協議を次官級へ格上げしたこの会合では、核やミサイル開発を加速させる北朝鮮への対応、緊張が続く中東情勢、そして東アジア全体の安全保障環境の悪化を踏まえた継続的な連携強化が確認された。以下に、この会合の背景と日韓双方の狙いについて詳述する。

日本側の最大の焦点は、東アジア地域における安全保障環境の急激な悪化に対する抑止力の底上げである。北朝鮮の軍事的脅威に加え、中国の不透明な軍備増強や力による現状変更の試みは、日本にとって重大な懸念事項である。

これらの複合的な脅威に対抗するには、自国の防衛力強化に加えて、共通の同盟国である米国を持ち、地理的に最も近い韓国との緊密な連携が不可欠という現実的判断が働いている。

また、日米韓3カ国の安全保障協力を盤石にする戦略的な狙いも大きい。米国の外交方針や地域への関与に対する将来的な不確実性を考慮した場合、日韓の2国間関係を強固に保つことが結果として地域安定の防波堤となる。

日本は、次官級枠組みを常設化することで、政権交代など両国の国内政治の波に左右されない、持続可能な協力関係の構築を目指しているのである。

北朝鮮や中東情勢に対して情報共有と意思疎通

一方、韓国側の最大の動機は、眼前に迫る北朝鮮の脅威に対する直接的な危機管理能力の向上と防衛力の補完である。北朝鮮の挑発がエスカレートする中、米韓同盟に依存するだけでなく、日本の有する高度な情報収集能力や警戒監視能力との連携が実務的に極めて重要になっている。

日本との安全保障上の結びつきを格上げすることで、平時や有事を問わず迅速な情報共有と意思疎通のパイプを確実にする狙いがある。

さらに、韓国側には米国の政治的動向を見据えたリスクヘッジの側面も存在する。米国の同盟国に対する姿勢の変化に備え、日本と足並みをそろえて米国の地域関与を促し続けることは自国の国益に合致する。

加えて、朝鮮半島情勢に留まらず中東情勢などの課題が議題に上った点も重要である。韓国は、国際的な安全保障分野でも日本と協調姿勢を示すことで、国際社会における外交的な役割と存在感を拡大したいという意図を持っていると考えられる。

今回の日韓次官級2プラス2の初開催は、両国が互いの安全保障を不可分のものとして認識し、実用主義に基づく協力を深めようとしている証左である。

日韓間には歴史認識などの懸念事項が依然として存在するものの、冷徹な地政学的な現実を直視し、実務的な安全保障協力を切り離して推進するという大局的な判断が一致した結果と言える。

今後、この枠組みが一時的な政治的妥協に留まらず、安定した制度として定着していくかどうかが、東アジア全体の平和と安定を左右する重要な鍵となる。

文/和田大樹 内外タイムス