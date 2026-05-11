STARGLOWが、3rdシングル『Drivin' My Life』を7月22日にリリース。あわせて、ライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』を7月29日にリリースする。

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同情報は、5月10日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されたファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』で発表されたもの。シングルとライブ映像作品の2週連続でのリリースとなる。

3rdシングルには、表題曲「Drivin' My Life」に加え、5月25日に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、2024年にRUI、TAIKI、KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン～GOTH～』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定だ。

初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMVとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様かつフォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A／Bの映像コンテンツに加え、今作のフォトシューティングのBehind The Scenesをコンパイルする。

さらにオリジナルグッズ『Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード』付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

また、BMSG MUSIC SHOPでの早期予約特典として、3rdシングル『Drivin' My Life』を予約した方を対象に、抽選で『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧＆オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。

加えて、ライブDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』本編には、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース（1月31日、2月1日開催）より、2月1日第2部公演の全15曲を完全収録する。

特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像に加え、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだドキュメンタリーをコンパイル。さらに初回生産盤は、三方背ケース＆デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」の『FOCUS CAM』も特別収録される。

STARGLOWはファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。8月1日、2日に横浜アリーナ、8月8日、9日にGLION ARENA KOBEでのアリーナ追加公演『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』も開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）