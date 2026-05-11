皇族数の確保策をめぐり中道改革連合は、党としての見解のとりまとめを検討本部の笠本部長に一任しました。笠氏は男系男子の養子案についても「選択肢として否定しない」としています。

皇族数の確保策をめぐる中道改革連合の会合が開かれ、党の見解のとりまとめ案があらためて示されました。

とりまとめ案では、女性皇族が結婚後も身分を保持することを優先的な方策としたうえで、夫や子どもの身分は当事者の意向なども踏まえ「適時適切に対応する」としています。

中道としては、この点を皇室典範改正案の付則に入れるよう求めることを決めました。

一方、旧宮家の男系男子を養子に迎える案については、とりまとめ案では「認めることも考えられる」としましたが、一部の出席議員から慎重な意見が出て、文言を修正することになりました。

ただ、検討本部の笠本部長は記者団に対し「選択肢として否定しない」と説明しています。

会合では、最終的なとりまとめについて笠本部長に一任することを決定しました。

あすの役員会で、さらに修正された案が報告され、正式決定する見通しです。