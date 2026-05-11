10日、俳優の小芝風花さんが自身のインスタグラムを更新。第34回 橋田賞受賞式のオフショットを投稿しました。

【写真を見る】【 小芝風花 】橋田賞受賞式のオフショットを公開「素晴らしい賞を頂くことが出来ました」「面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね」





小芝さんは、黒のドレスに身を包んだ写真と共に、「『第34回 橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました」と投稿。続けて、「いい作品を作ろうと チーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました」と『橋田賞』を受賞したことを改めて報告し、「作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっm(_ _)m」と感謝の気持ちを綴りました。









さらに小芝さんは「この賞に恥じないよう、これからも精進いたします」と、自身の決意を語り、「面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてくださいね」とファンの皆さんへのメッセージも投稿しています。



この投稿には、「ドレス姿綺麗でかわいいです これからの作品も楽しみです」「めっちゃ綺麗 応援してます!!」「橋田賞おめでとうございます！次の作品が楽しみだ」など、ドレス姿への称賛のコメントと共に、次回作への期待を込めたコメントが多く寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】