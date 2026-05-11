サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、11日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、W杯北中米大会（6月11日開幕）を展望した。

開幕までこの日でちょうど1カ月。番組も「サッカー日本代表応援SP」と題し、サッカーにゆかりのゲストが登場。それがラモス氏だった。

日本はアジア最終予選、同組にオーストラリア、サウジアラビアなど難敵がそろったが、7勝2分1敗でトップ通過。国際親善試合では、昨年10月にブラジルを3−2で、今年3月にはスコットランド、イングランドにそれぞれアウェーで1−0と連勝するなど、前評判はうなぎ登りだ。

森保ジャパンへの期待について、ラモス氏は「全然期待できますよ。いけます。ベスト4は必ず行くと思います」と太鼓判を押した。「勢いで決勝戦の可能性もあると思います」とも予想した。

MCの落語家・笑福亭鶴瓶は「それだけ日本のレベルがだんだん上がってきている？」と尋ねた。ラモス氏は「今が最高のメンバーですよね。凄い期待できるんです」と、笑顔で威勢のいい予想を連発した。

日本は1次リーグでオランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。