歌手で俳優の吉川晃司さん（60）が、左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受け、2公演を延期することが公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と報告。

また「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします。楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます」とコメント。

5月16日の『「SGCホール有明オープニングシリーズ」OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night』と、5月30日の『KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour』の延期を発表しました。

5月16日の公演については振り替え公演を調整していて、5月30日の公演については8月20日に振り替え公演を行うということです。