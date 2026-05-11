＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】顔もスタイルも整いすぎてるサラブレッド力士（全身カット）

大相撲五月場所の二日目、幕下の土俵に一人の若手力士が登場。その圧倒的な存在感と端正なルックス、抜群のスタイルにファンが即座に反応を示し「なにこのイケメン」「スタイル良すぎ」「いい体格だ」など反響が相次いだ。

注目を集めたのは幕下十一枚目・竜翔（追手風）と幕下十枚目・生田目（二子山）の一番。怪我からの復帰で十両再昇進を狙う生田目とイケメンサラブレッドとして注目を集める竜翔。実力者同士の対決は、立ち合いから激しい攻防となったが、最後は竜翔が生田目を送り倒しで下して、今場所初白星を挙げた。

立ち合いから生田目が持ち前の馬力を活かし、下から激しく突き上げる展開。竜翔は相手の猛攻を正面から全て受け切り、耐え抜いてみせた。これを嫌った生田目が一瞬引きを見せると、竜翔は逃さず反応。再び突いてきた生田目の隙を狙っていなし、素早く懐に潜り込んで抱え込むと、すかさず背後に回り込んで送り倒した。敗れた生田目は悔しい1敗目（0勝）を喫した。

劇的な勝利を挙げた竜翔は熊本県宇土市出身、23歳の期待の新鋭だ。身長186センチ、体重120キロという抜群のスタイルを誇り、叔父は元小結・浜ノ嶋の尾上親方、兄は元十両・竜虎という“角界のイケメンサラブレッド”としても知られる。一方、敗れた生田目は身長177センチ、体重168キロの体躯を持ち、左膝の大怪我から三段目全勝優勝を経て這い上がってきた最高位十両五枚目の人気力士だ。

人気と実力を兼ね備えたハイレベルな人気力士対決。ひと際、生田目に完勝した竜翔に対してファンからは「なにこのイケメン」「ホンマに男前」「抜群のスタイル」「いい体格だ」など驚きと称賛の声が。また、両力士の奮闘に「激しい取り組みだった」「好勝負だ」と勝負内容を讃える声が多数寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）