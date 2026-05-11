【アナグラムクイズ】「も そ う よ ら」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
バラバラになった文字を頭の中で組み立て直すことで、思考の柔軟性を鍛えることができます。パズル感覚で楽しみながら、制限時間の1分以内に正解を目指しましょう！ あなたの直感と集中力が試されます。
も そ う よ ら
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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▼解説
正解は空の状態を指す「そらもよう（空模様）」でした。一見別の言葉に見えるひらがなをどう組み替えるかが、このクイズを解くための大きなポイントです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
バラバラになった文字を頭の中で組み立て直すことで、思考の柔軟性を鍛えることができます。パズル感覚で楽しみながら、制限時間の1分以内に正解を目指しましょう！ あなたの直感と集中力が試されます。
問題：「も そ う よ ら」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
も そ う よ ら
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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正解：そらもよう正解は「そらもよう」でした。
▼解説
正解は空の状態を指す「そらもよう（空模様）」でした。一見別の言葉に見えるひらがなをどう組み替えるかが、このクイズを解くための大きなポイントです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)