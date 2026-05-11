バラバラになったひらがなを並び替えて、あるひとつの単語を完成させるクイズです！ 制限時間は1分間。一見別の言葉が見えてくるかもしれませんが、惑わされずに正解を導き出せるでしょうか？ 脳のストレッチにぜひ挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

バラバラになった文字を頭の中で組み立て直すことで、思考の柔軟性を鍛えることができます。パズル感覚で楽しみながら、制限時間の1分以内に正解を目指しましょう！ あなたの直感と集中力が試されます。

問題：「も そ う よ ら」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

も そ う よ ら

ヒント：最後の文字は「う」

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正解：そらもよう

正解は「そらもよう」でした。

▼解説
正解は空の状態を指す「そらもよう（空模様）」でした。一見別の言葉に見えるひらがなをどう組み替えるかが、このクイズを解くための大きなポイントです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)