【無印良品】頭がするっと通る！ 着替えが楽になる「ベビー天竺編みTシャツ」が新登場
無印良品から、子どもの「ひとりでできる」を応援するベビーTシャツが登場。首回りの生地に高い伸縮性を持たせているため、肩のスナップボタンがなくても頭を「するっと」通せるのが最大の特徴です。
【投稿】無印良品公式Xの子ども用商品
▼天竺編みクルーネック半袖Tシャツ ボーダー（税込790円）
「ライトベージュボーダー」をはじめ、どんなボトムスにも合わせやすい淡いカラー展開が魅力です。サイズは80から100まで展開されており、お手頃価格なので洗い替え用として複数枚そろえるのにも最適。レビューも高い評価を得ています。
▼「あたまするっと」シリーズの展開アイテム
同シリーズには、刺繍入りポケット付きやプリント柄、ワッフル編み、チュニック丈など、さまざまなバリエーションが存在します。また、兄弟でおそろいコーデを楽しめるキッズサイズも展開されています。ネットストア限定で税込5000円以上の購入で配送料無料となるため、まとめ買いもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xの子ども用商品
肌への優しさと機能性を両立した「天竺編み」このTシャツは、肌あたりの良さを追求した素材選びと縫製が魅力です。オーガニックコットン100％の生地を使用しており、デリケートな赤ちゃんの肌にも安心して着せることができます。さらに、縫い糸にも肌あたりの優しいものを選定しています。
「ライトベージュボーダー」をはじめ、どんなボトムスにも合わせやすい淡いカラー展開が魅力です。サイズは80から100まで展開されており、お手頃価格なので洗い替え用として複数枚そろえるのにも最適。レビューも高い評価を得ています。
シリーズでそろえたい！ 豊富なバリエーション「あたまするっと」シリーズには、ボーダー以外にも多彩なデザインがそろっています。コーディネートに合わせて選べるため、毎日の通園着やお出掛け着として活躍すること間違いなしです。
▼「あたまするっと」シリーズの展開アイテム
同シリーズには、刺繍入りポケット付きやプリント柄、ワッフル編み、チュニック丈など、さまざまなバリエーションが存在します。また、兄弟でおそろいコーデを楽しめるキッズサイズも展開されています。ネットストア限定で税込5000円以上の購入で配送料無料となるため、まとめ買いもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)