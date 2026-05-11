声優・林鼓子さんのファースト写真集（撮影／東 京祐、2026年5月15日リリース）のタイトルと表紙・特典画像が公開されました。



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『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優で俳優の林さん。10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい彼女のファースト写真集の先行カットが解禁されるやいなや大反響となり、インフォスクエアのイベント付き３冊セットが即完売、急きょ追加開催が決定するなど、注目度の高さをうかがわせます。



タイトルは「coco」（ココ）。ストレートに名前を冠したこのタイトルは林さん自身が考案したもので、現在の彼女を象徴するようなファースト写真集を作り上げるという意気込みも込められています。



表紙は通常版、インフォスクエア限定版、Amazon限定版、電子版の4パターン。それぞれ異なる衣装・シチュエーションで、林さんのさまざまな表情を切り取った一枚となっています。通常版の夕陽がさすビーチでのカットは、本人も大のお気に入りです。写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当しています。



24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジしています。林さんは「今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とコメントしています。