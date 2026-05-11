【無印良品】もちもち食感がたまらない！ 新作「ひとくち大福 チョコミント＆チョコ」登場
無印良品で人気の「大福」シリーズに、夏らしいチョコミント味が仲間入りしました。爽やかなミントともちもちの生地、そして濃厚なチョコクリームが織りなす絶妙なハーモニーを楽しめる1品です。
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
▼ひとくち大福 チョコミント＆チョコ（税込350円）
内容量は130gで、食べやすいひとくちサイズの大福が詰まっています。ミント味のもち生地と、プレーンのもち生地でそれぞれチョコクリームを包んでおり、ミント度は「★1」と控えめ。ミントが強すぎないため、お子様やチョコミント初心者の人でもおいしく食べられます。
▼ひとくち大福の俯瞰イメージ
ユーザーレビューでは色のかわいさやもちもちの食感が評判の本商品。店舗受け取りは不可ですが、コンビニ受け取りには対応しています。期間限定の「涼を感じるミントシリーズ」の1つなので、早めにチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
1袋で2つの味が楽しめる！シェアにも最適な個包装この商品の魅力は、ミント味とプレーン（チョコ味）の2種類がセットになっている点です。個包装なので保存しやすく、家族や友人と好きな味を選びながらシェアするのにもぴったり。見た目の鮮やかな色合いも、初夏の食卓を彩ります。
内容量は130gで、食べやすいひとくちサイズの大福が詰まっています。ミント味のもち生地と、プレーンのもち生地でそれぞれチョコクリームを包んでおり、ミント度は「★1」と控えめ。ミントが強すぎないため、お子様やチョコミント初心者の人でもおいしく食べられます。
冷やしてさらにおいしく！ 夏におすすめの食べ方常温でもおいしいようですが、冷蔵庫で冷やすことで、もち生地と中のチョコクリームの一体感がより一層高まります。暑い日のティータイムには、冷たい飲み物と一緒に涼やかなデザートとして楽しむのがおすすめです。
▼ひとくち大福の俯瞰イメージ
ユーザーレビューでは色のかわいさやもちもちの食感が評判の本商品。店舗受け取りは不可ですが、コンビニ受け取りには対応しています。期間限定の「涼を感じるミントシリーズ」の1つなので、早めにチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)