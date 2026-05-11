Q. 「ダイエット中、スポーツドリンクは避けた方がいい」って本当ですか？【管理栄養士が回答】
Q. 「ダイエット中、スポーツドリンクは避けた方がいい」って本当ですか？Q. 「ダイエット中で、最近は少し運動も頑張っています。水分補給にスポーツドリンクを飲んでいるのですが、『糖分が多いから逆効果』と言われました。運動中でも避けた方がいいのでしょうか？」
A. メリットもありますが、運動の強度や時間で使い分けることが大切ですスポーツドリンクは運動時の水分や電解質補給に役立つ飲み物です。熱中症予防に積極的に飲んでいる方もいるでしょう。しかし、ダイエット中は摂取の仕方に注意が必要です。多くの市販のスポーツドリンクには糖分が含まれているため、日常的な軽い運動や短時間の活動のたびに飲んでいると、カロリーの取り過ぎにつながる可能性があります。
一方で、長時間にわたる運動や大量の発汗を伴う場合には、水分と共に電解質や糖分を補給する必要があります。このようなケースでは、スポーツドリンクの活用が適していますが、量やタイミングを意識することが重要です。
ダイエット中は「運動内容に見合った飲み物選び」を心掛け、不要なカロリー摂取を防ぐことがポイントです。状況に応じて適切に使い分けることで、健康的で効率的にダイエットを成功させましょう。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)